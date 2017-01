VIOLENCES DANS LES NAVETANES- UN MORT ET PLUSIEURS BLESSES A RUFISQUE

Encore la violence qui s’invite dans les navétanes. Cette fois, le mal a frappé le jeune Ibrahima Diène, supporter de l’ASC Diongoul Badoul de Keur Ndiaye Lô. Le drame est arrivé à la suite des incidents survenus après la finale de football entre son ASC et celle de Juuré de Bargny, comptant pour les phases départementales de l’ODCAV de Rufisque. Les incidents ont eu pour cadre le stade municipal de Bargny qui a abrité les compétitions départementales.

À Keur Ndiaye Lo, dans la banlieue de Rufisque, la fête du 31 décembre (st sylvestre) a été célébrée dans la tristesse. Pour cause, un des supporters de l’équipe de la localité l’ASC Diongoul Badoul, a fait les frais des affrontements entre supporters de son camp et ceux de l’ASC Juuré de Bargny. C’est tard dans la nuit que plusieurs victimes ont été amenées au niveau de l’hôpital Youssou Mbargane de Rufisque.

Selon des témoignages les incidents ont éclaté après l’égalisation de Ndiongoul Badoul qui a été jusque là mené au score après l’ouverture du score sur pénalty par l’ASC Juuré de Bargny. Dans la foulée de l’égalisation, des incidents et des affrontements entre les supporters des deux camps ont eu lieu avec des jets de pierres de part et d’autres et qui ont abouti à la mort de Ibrahima Diène et d’une dizaine de blessés du côté de Ndiongoul Bandoul.

D’autres témoins parlent de cinq morts, mais cela reste à vérifier. A l’origine de tout ce raffut, une brouille entre joueurs sur le terrain, qui disputaient des talismans et des amulettes. Il s’en suivit une bagarre qui obligera les forces de l’ordre à intervenir avec des jets de gaz lacrymogènes pour disperser les foules et les pousser hors du stade. Les responsables de l’ODCAV donnent une autre version des faits. Selon eux, la victime est morte des suites d’une chute du haut d’une voiture R21 et sur le chemin du retour. Une version battue en brèche par des témoins qui révèlent qu’Ibrahima Diène a reçu une brique plein visage dans la mêlée et fut évacué à Youssou Mbargane. De là, son évacuation vers une autre structure à Dakar à cause de la gravité de sa blessure est envisagée, mais il a rendu l’âme avant d’être installé dans l’ambulance. Malgré tout, son corps a été acheminé à Dakar pour les besoins de l’autopsie.

Sud quotidien