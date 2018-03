Violent incendie à Niokolo Koba- Les pertes estimées à 10 millions F CFA

Un violent incendie a ravagé le campement écotouristique du gué de Damantang, à l’intérieur du Parc national du Niokolo Koba provoquant d’importants dégâts matériels.

Des flammes d’une rare violence ont réduit en cendre le campement éco touristique du gué de Damantang, dans le Parc National de Niokolo Koba. L’infrastructure mise en place depuis 2008 par le GIE de l’association des amis de la nature de Dialacoto, a été totalement ravagée par un feu de brousse tardif qui a emporté 7 cases, le restaurant, un préau, la case qui abrite la radio de transmission des agents en poste dans ces lieux. Tout le matériel a été également calciné par ces flammes. Plus de 10 millions de francs Cfa ont été investis pour l’érection de ce campement, précise Mady Ndiaye, président du GIE des amis de la nature de Dialacoto.

Selon l’Aps, les flammes, provenant d’une zone des rôniers, se sont abattues sur le campement, amplifiées par le vent, détruisant notamment sept cases, un restaurant et un préau du réceptif créé en 2008 par le GIE de l’Association des amis de la nature de Dialacoto, a renseigné le président de cette structure, Mady Ndiaye. Selon M. Ndiaye, les dégâts causés par cet incendie qui s’est déclaré vendredi sont évalués à environ 10 millions de francs CFA, soulignant que les feux de forêt sont fréquents dans le parc. S’agissant des causes de cet incendie, il a évoqué comme éventuelles pistes, des braconniers ou des passants, avant de préciser : « On ne peut incriminer personne, tant qu’il n’y a pas d’enquête ». Le commandant du Parc Mallé Guèye a confirmé que ses agents sur place lui ont rapporté l’information.

K T COLY