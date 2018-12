Viols de masse au Soudan du Sud

Médecins Sans Frontières (MSF) affirme qu’il y a eu une vague de violence sexuelle contre les femmes et les filles au cours des 10 derniers jours dans le nord du Sud Soudan.

MSF a apporté « un soutien médical et psychosocial d’urgence à 125 femmes et jeunes filles violées, volées et battues dans le comté de Rubkona », a déclaré l’ONG dans un communiqué.

Un chiffre en hausse par rapport aux 104 survivantes de violence sexuelle qui ont eu recours aux services de MSF au cours des 10 premiers mois de l’année.

Certains des survivants ont moins de 10 ans, tandis que d’autres ont plus de 65 ans.

Leurs agresseurs les auraient dépouillés de tout ce qu’ils avaient de valeur – y compris de l’argent, des vêtements et des chaussures – et auraient détruit leurs cartes de rationnement, les empêchant ainsi de recevoir des distributions alimentaires.

MSF affirme que l’augmentation des attaques contre les femmes coïncide avec une augmentation du nombre de personnes déplacées en quête d’aide alimentaire dans la région.