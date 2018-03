Viols, mariages précoces, grossesses indésirables, non scolarisation- Les femmes rurales du Djoloff fêtent le 08 mars dans la douleur

La journée internationale de la Femme, célébrée le 08 mars dans le monde entier, passe inaperçue chez certaines femmes rurales du département de Linguère. En cause, la conjoncture dans cette frange de la population est passée par là. Aujourd’hui, des problèmes d’eau, de santé, d’électricité et de financements plombent les conditions de vie et d’existence des femmes rurales. Du côté des filles, les mariages précoces, les grossesses indésirables, les viols et la non-scolarisation demeurent et restent une préoccupation majeure des parents.

Dans bon nombre de localités, s’approvisionner en eau est un véritable casse-tête pour les femmes. A Malem, un village de la commune de Kamb, les femmes passent la journée ou la nuit au puits pour puiser le liquide précieux. Autre localité, autres difficultés. Mbayène Thiasdé, l’un des plus gros villages de la commune de Kamb, ne dispose jusqu’ici pas d’électricité et pour se soigner, les femmes parcourent 15 à 22 km pour rallier soit Kamb soit Dahra. Il n’existe pas de moulin à mil, encore moins de financements en faveur des femmes du village de Mbayène Thiasdé. Comme le malheur ne vient jamais seul, l’absence de crédits pour les femmes rurales accentue le départ des jeunes filles des villages vers les centres urbains où elles sont très souvent exposées s’adonner aux grossesses précoce, aux viols, etc.

L’édition 2018 de la journée mondiale de la Femme a vécue, dans le département de Linguère, et le moins que l’on puisse dire, c’est que certaines femmes du monde rural continuent de vivre le calvaire dans leurs localités respectives faute d’autonomie financière, de mauvaises conditions d’existence et de vie. Toutefois, l’espoir est permis qu’à l’issue de l’édition 2018, elles trouveront le sourire.

Samba Khary Ndiaye