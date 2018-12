Visite au Coud: Barth’ et Sonko évitent la confrontation

Après leur promenade mouvementée au Centre-ville, Barthélemy Dias et Ousmane Sonko étaient annoncés, hier jeudi, au Campus social de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Mais, finalement, ces derniers qui projetaient de venir communier avec les étudiants, n’ont pas fait le déplacement.

La sévère mise en garde des services du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) a-t-elle dissuadé les deux responsables politiques précités ? En tout cas, ils n’ont pas relevé le défi.

Il faut dire qu’ils allaient avoir toutes les peines du monde pour accéder à ce temple du savoir, du fait du dispositif sécuritaire impressionnant qui avait été mis en place. «Ils l’ont échappé belle. Ils allaient regretter d’être venus à l’Université. En dehors de la forte sécurité, ils allaient se frotter aux étudiants qui ne veulent pas les voir. On ne laissera personne saper l’unité et la cohésion qui prévalent actuellement dans le Campus social. Le Directeur du COUD a réussi faire installer dans le Campus une atmosphère saine et très conviviale», indique un étudiant.

Toujours est-il que, selon nos sources, le COUD ne compte pas baisser la garde. Le dispositif sécuritaire sera maintenu et renforcé pour parer à toute éventualité.

Pour rappel, dans un communiqué rendu public, mercredi, les services de Cheikh Oumar Anne avaient déclaré : «La Direction du COUD a appris de sources concordantes le projet de deux hommes politiques consistant à défiler en caravane dans la cité universitaire pendant la journée du jeudi 20 décembre 2018. Face à cette situation, la Direction du COUD tient à rappeler que les cités universitaires, régies par un règlement intérieur, sont considérées comme un domaine privé (article 23)».

G.E NDIAYE