VISITE DE MACKY A FATICK L’ASEF lui promet un ‘’accueil rouge’’

L’Amicale des stagiaires et étudiants du département de Fatick (Asef) a fait face à la presse, hier, pour attirer l’attention des autorités sur leurs conditions de vie « misérables ». Ainsi, ils comptent mettre en œuvre un plan d’action pour se faire entendre lors de la visite du Président de la République dans leur localité.

L’ASEF menace d’accueillir le Président de la République à Fatick avec des brassards rouges pour montrer son mécontentement dû aux problèmes auxquels sont confrontés ses membres à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. « Nous allons accueillir le Président Macky Sall à Fatick avec des brassards rouges et des cartons rouges pour lui faire part de notre mécontentement », ont déclaré les étudiants du département de Fatick à l’UCAD.

Selon Thierno Sylla, Président de l’Asef, par ailleurs étudiant en Master 2 à la faculté des sciences juridique et politiques, « depuis leur accession à la tête de l’Asef, les autorités de Fatick, à l’exception du ministre Mbagnick Ndiaye et Abdoulaye Ndour, Dage de la Présidence, refusent de nous soutenir. Certains refusent même de nous accorder des audiences. Nous ne bénéficions également pas de subvention venant du conseil départemental. Pourtant dans le code des collectivités locales, il est clairement précisé que le conseil départemental à l’obligation de soutenir toute structure ayant un intérêt général pour la collectivité », déplore le Président de l’ASEF, ajoutant que ce refus de soutien des autorités de Fatick n’honore en rien le Président de la République qui, notant qu’au moment où il fut ministre, louait chaque année un immeuble pour l’Asef, mais depuis qu’il est devenu le Président de la République, la situation a empiré.

Le secrétaire général de l’amicale, Abdoulaye Niokho Baye, de son côté, de rappeler que l’amicale regroupe dix-sept (17) communes du département de Fatick et est composée de plus de dix mille (10 000) étudiants et stagiaires chargés de la mission substantielle d’assister les étudiants et stagiaires dans le domaine pédagogique et social, avec l’appui des autorités. « Nous sommes vraiment désolés de la situation que nous vivons, comparée à celle des autres amicales qui bénéficient du soutien de leurs autorités. Car, l’Asef est la seule amicale départementale ne disposant pas d’immeuble ou même d’une chambre pour les étudiants à Dakar. Ce qui est inadmissible vu le nombre de nominations dont regorge le département de Fatick. Rien qu’à Fatick, nous avons 98 nominations plus le Président de la République,, a-t-il fait savoir, ajoutant qu’au-delà de l’accueil qu’il réserve au Chef de l’Etat, ils compte faire un autre plan d’action qu’ils dévoileront le moment venu.

Khady Thiam COLY