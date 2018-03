Visite du Premier ministre belge au Sénégal- Plusieurs accords de coopération seront signés aujourd’hui

Le Premier ministre du royaume de Belgique a été accueilli, avec sa délégation, hier, à l’aéroport par son homologue du Sénégal, Mahammad Boun Abdallah Dionne. Ils sont à Dakar pour une visite de travail visant à renforcer la coopération entre les deux Etats. Ainsi, cette visite permettra de mettre en valeur la coopération belge au Sénégal. Elle va aboutir à la signature d’un protocole d’accord entre le port autonome de Dakar et les autorités portuaires d’Anvers, en vue de développer des partenariats entre les deux entreprises. Selon un communiqué de l’Ambassade de Belgique à Dakar, cette visite au Sénégal mettra également en valeur le secteur privé belge actif au Sénégal. Ainsi, suite à cette coopération au développement entre le Sénégal et la Belgique qui a débuté officiellement par la signature d’une convention générale le 1er juillet 1968, l’année 2018 marquera le 50ème anniversaire de cette coopération gouvernementale au développement entre les deux pays. Aussi, dans les relations de coopération entre le Sénégal et la Belgique, une nouvelle convention générale de coopération qui régit la coopération gouvernementale au développement entre les deux pays, ainsi qu’un nouveau programme de coopération au développement pluriannuel sont attendus.

Par ailleurs, la délégation belge effectuera une visite de terrain concernant notamment des financements et des interventions de l’Agence belge de développement, des acteurs de la coopération non gouvernementale belge ainsi que de la société belge d’investissement pour les pays en développement.

Le Soleil