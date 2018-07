Visite du président chinois au Sénégal: Une première en Afrique de l’Ouest

La visite prochaine du président chinois Xi Jinping au Sénégal sera sa première dans un pays de l’Afrique de l’Ouest, a révélé, jeudi, à Dakar, l’ambassadeur de Chine au Sénégal, Zhang Xun.

« Le président Xi Jinping sera bientôt en visite d’État au Sénégal. Il s’agit de sa première visite à l’étranger après sa réélection et sa première visite dans un pays ouest-africain », a-t-il dit de lors du lancement de la Revue diplomatique internationale, un magazine d’informations diplomatiques et internationales.

La visite d’État au Sénégal du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, est prévue du 21 au 22 juillet prochains.

Selon le diplomate chinois, les deux parties, sénégalaise et chinoise, sont en pleine préparation de cette « visite historique ».

« Je suis convaincu que cette visite portera les relations sino-sénégalaises à un nouveau palier et apportera davantage de fruits à la coopération bilatérale », a-t-il assuré.

Selon Zhang Xun, la Chine et le Sénégal sont deux pays en voie de développement qui font face à de lourdes responsabilités de développement et de réduction de la pauvreté.

Saluant les progrès enregistrés par le Plan Sénégal Emergent(PSE), il souligne que « les échanges sur les expériences en matière de gouvernance et d’administration entre les deux pays sont utiles dans la construction d’un nouveau type de relations internationales et de communauté de destin Chine-Afrique et Chine-Sénégal ».

Il rappelle que l’Afrique demeure « une priorité de la diplomatie chinoise », avant de faire observer que cette année 2018 « est jalonnée d’évènements forts et de visites de haut niveau entre la Chine et l’Afrique ».