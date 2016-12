Viviane rend hommage à ses enfants

0

En plus d’etre une chanteuse hors pairs, Viviane est une Superbe Maman qui n’hésite jamais à mettre ses enfants en avant. Maintenant c’est définitif, la page est tournée avec Bouba Ndour. Et même si dans son nouveau single No-stress, on prétend qu’elle recadre ce dernier, dans le clip on voit une Maman qui rend hommage à ces enfants.Dans son nouveau clip no-stress, Vivi rend hommage à ses deux amours. C’est un clip rempli de bonheur qu’elle nous apporte cette fois mais aussi plein d’émotion. Après les mots, c’est les gestes. Elle adore marier sa musique à des images. Et cette fois, c’est les enfants qui ont l’honneur. En effet, la maman s’est tatouée au bras les initiales de ses enfants Zeynab et Philipe et dans le clip, elle ne cesse de la faire apparaître.