Viviane Wade évacuée d’urgence à …

Mais qu’est-ce qui est arrivé à Viviane Wade ? La question garde tout son pesant d’or. Car aussitôt à Dakar, aux côtés de son chocolat doré, pour les besoins de la campagne électorale des Législatives du 30 juillet que, déjà, l’ancienne Première Dame du Sénégal a été aperçue aux Urgences.

En effet, selon les sources généralement de Actusen.com, Viviane Vert Wade s’est transportée à bord d’un véhicule 4X4, ce mardi, vers 17 heures, à l’hôpital Principal de Dakar.

Accompagnée d’un individu, probablement, son chauffeur, l’épouse de l’ancien Chef de l’Etat, Me Abdoulaye Wade, s’est dirigée vers les Services orthopédiques de ladite structure sanitaire. Alors que le véhicule a été garé en face de la Direction centrale de l’hôpital.

Et au moment d’arpenter les escaliers, un à un, Viviane Wade avait l’air de vraiment souffrir. L’un de ses membres supérieurs maintenu à une certaine hauteur, ne balançait plus.

Mais plus de peur que de mal. Puisque que, selon toujours les sources de Actusen.com, après 45 mn, l’ex-Première Dame du Sénégal est retournée chez elle aux côtés de la tête de la liste de la Coalition Gagnante “Wattù Senegaal”.

Toutefois, Actusen.com a aussi appris qu’elle est repartie de l’hôpital Principal avec une écharpe blanche autour du bras. De quoi souffre-t-elle, vraiment ? A-t-elle subi une chute? Tout ce que votre Site peut dire, sans courir le risque d’être démenti, c’est qu’elle a quelques égratignures au bras, fussent-elles légères.

En tout état de cause, il faut dire que la santé du coupe présidentiel qui a régné sur le Sénégal de 2000 à 2012 continue de faire saliver plus d’un. Même si Me Abdoulaye Wade déclare à qui veut l’entendre, qu’il va prier sur la tombe de ceux qui souhaitent sa mort.

Gaston MANSALY (Actusen.com)