VOICI 8 ORDINATEURS TRÈS ORIGINAUX FABRIQUÉS PAR DES GAMERS

En termes de personnalisation, l’ordinateur est sans aucun doute la machine de référence pour l’ensemble des utilisateurs, d’autant plus que la plupart d’entre eux bidouillent eux-mêmes leur PC. Ils font des constructions tellement originales qu’on pourrait les considérer comme de véritables oeuvres d’art.Voici plusieurs exemples d’ordinateurs, construits par des gamers, qui méritent toute notre attention.

#1 – L’ULTIMATE AMD DE JAZTWOCENTZ

Le youtubeur JayzTwoCentz a créé un ordinateur impressionnant, comme le montre la photo ci-dessus. Nous avons l’impression de voir un véritable poste de contrôle tiré d’un film de science-fiction (qui rappelle d’ailleurs énormément le trône du vaisseau des Ingénieurs de Prometheus). Les tuyaux installés au dessus du siège servent notamment à garder l’ensemble des composants au frais. N’importe quel joueur aurait envie de pouvoir s’installer sur une telle machine.

#2 – L’ORDINATEUR TT D3SK

Il a fallu beaucoup d’effort à l’utilisateur L3P pour mettre au point son TT D3sk. Il a monté son PC à l’aide de deux boitiers Thermaltake P5, installé sur une feuille de verre servant de bureau. Le résultat est saisissant.

#3 – LP3 XXX

Deuxième machine créée par L3P. Ce design a été construit fin 2017. Nous pouvons voir que cet utilisateur met beaucoup de moyens en ce qui concerne la mise en place des tuyaux et des pièces mécaniques.

#4 – DONKEY KONG TOWER

Les fans de Donkey Kong vont être très envieux en découvrant cette tour qui pourrait se confondre aux machines des salles d’arcade. Il a fallu un boitier Thermaltake The Tower 900 pour mettre en place cette construction, accompagnée de tuyaux de refroidissement, qui reprend la disposition des niveaux du jeu original.

#5 – UN PC ROCKET LEAGUE

Rocket League n’est plus qu’un simple jeu vidéo, puisqu’une nouvelle version vient de voir le jour. Cette construction très colorée, à voir ci-dessus, s’inspire énormément du jeu de course développé par Psyonix, qui devrait réfléchir eux aussi à l’élaboration d’un ordinateur.

#6 – UN PC EN BOIS

Aussi étrange que cela puisse paraitre, Brandon McCarthy a bien assemblé un étui en bois pour y fabriquer son ordinateur. Unique et original, cela change des autres appareils.

#7 – L’ORDINATEUR STEAMPUNK

Derrick Magnussen a vraiment mis les moyens pour sa création qui s’inspire directement du style steampunk du XIXème siècle, notamment des machines dominant la première révolution industrielle. Cet utilisateur a dépensé près de 20 000 dollars et mis plus d’un an et demi pour construire sa machine.

#8 – LE TRÉSOR ITX

Certainement la version la plus originale. Beaucoup d’utilisateurs chérissent leur ordinateur comme un véritable trésor. Nous pouvons voir ci-dessus que le PC ITX construit par Xtreme CUston Computers a littéralement été pensé à l’intérieur d’un coffre en bois. Les composants et la carte mère ont été montés de telle manière qu’on a l’impression qu’ils reposent sur un tas de pièces d’or.