Voici l’escroc de Sadio Mané

C’est lui « Aliou Mané », le vrai faux agent de la FIFA, organisateur d’une opération d’escroquerie autour d’un supposé « mariage » de l’attaquant sénégalais, Sadio Mané avec Mélissa Reddy. Ce Sénégalais résidant à Tunisie, qui se présentait comme un agent de la Fédération française de football, avait par devers lui de vraies fausses cartes de la FIFA, renseigne E-Média. Auteur de l’arnaque du mariage de Sadio Mané, il s’est rendu à Sousse muni d’une lettre et des pièces fabriquées (lettres de la FIFA, de Liverpool, licence professionnelle etc.) de toutes pièces. En se présentant comme l’agent mandaté par Sadio Mané et chargé de l’organisation de son mariage, il a demandé à louer le stade de Sousse. En ayant l’accord de la municipalité de la ville, « Aliou Mané » a commencé à imprimer et à commercialiser à prix d’or des tickets de l’évènement qu’il a survendu en insistant sur la présence de grands noms du football. Il a été appréhendé par la police avant d’être relâché.