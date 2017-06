La «voiture volante» traverse la Manche

La première voiture volante à mi chemin entre le buggy et l’ULM a réalisé la première traversée de la Manche

Une voiture volante, à mi-chemin entre un buggy et un ULM, a réalisé pour la première fois la traversée de la Manche ce mercredi. Prochain objectif : un tour du monde en 80 jours.

A mi chemin entre une voiture et un ULM, la voiture volante développée par la société Vaylon vient de traverser la Manche. Elle a décollé ce mercredi matin de l’ancien aérodrome de Raventhun à Ambleteuse avant de se poser une heure plus tard en Angleterre.

Cette start-up fondée en 2010 a lancé le projet Pégase dont les objectifs sont de concevoir, industrialiser et commercialiser des nouveaux moyens de mobilité permettant de s’affranchir des contraintes du terrain.

Ce projet de véhicule hybride a été pensé dès sa conception. Il s’agit sur route d’une voiture de 450 kg et dans les airs d’un véhicule considéré comme Ultra Légers Motorisés (ULM) et plus particulièrement un paramoteur.

Du coup en tant qu’ULM, le Pégase peut s’affranchir des pistes d’aérodromes et ainsi peut décoller et atterrir sur tout terrain avec l’autorisation du propriétaire.

80 km/h sur route, 3 heures de vol

Sur route, cette voiture peut rouler à 100 km/h avec une autonomie de 500 km. Dans les airs, l’engin atteint 80 km/h et peut voler près de 3 heures. Il lui faut de 50 à 100 métres pour décoller et uniquement de 10 à 30 métres pour l’atterrissage. Ce projet est suivi de près par la Direction général de l’armement mais aussi par des particuliers et des entreprises comme Cartier qui a apporter un soutien financier dans cette traversée.

« C’est un rêve qui se réalise après des heures de travail et des nuits sans sommeil», s’est félicité Jérôme Dauffy, le patron de Vaylon. Arrivé dans le Kent, la voiture est partie rejoindre Londres par la route après rangé en quelques minutes la voile dans le coffre.

Jérôme Dauffy s’est lancé un autre pari dans deux ou trois ans: faire le tour du monde en 80 jours dans ce véhicule totalement indépendant, capable de franchir les montagnes et les rivières.

VIDEO. La première traversée de la Manche par la voiture volante

leparisien.fr