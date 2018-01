La voix plus que jamais au cœur des nouvelles technologies

Le Consumer Electronics Show (CES) 2018, le plus grand salon dédié à l’innovation technologique grand public, a confirmé la tendance : les assistants vocaux sont notre futur.

Une voix et une intelligence artificielle tellement performantes qu’on en tomberait amoureux. C’est le résumé en une phrase du film romantico-dystopique Her réalisé par Spike Jones. Scarlett Johansson y joue le rôle de la voix et Joaquin Phoenix celui de l’amoureux transi. Mais ce scénario risque bien de devenir réel dès 2018 : les assistants vocaux étaient les stars du dernier salon CES à Las Vegas consacré aux nouvelles technologies. Un marché sur lequel Apple, Google et Amazon se livrent une véritable bataille de titans.

Gorge déployée, mains dans les poches

Imaginez un peu. Commander un plat à emporter, mettre une playlist qui convient à votre humeur ou simplement éteindre la lumière. Toutes ces petites tâches du quotidien seront bientôt prises en charge par des enceintes connectées à commande vocale. Nous allons vivre l’avènement d’un monde nouveau dans lequel on avancera mains dans les poches et gorge déployée. « Ce marché n’est pas seulement en train de grimper, il explose littéralement », a commenté Steve Koenig, de la Consumer Technology Association (CTA), lors d’une conférence en marge l’ouverture du CES. Aux États-Unis, une hausse de 60% des ventes de ce type de produits est annoncée pour l’année à venir, explique TVA Nouvelles.

Alexa, star du salon signée Amazon

Ces produits commandée par notre voix, on les trouvera partout, de nos smartphones à nos maisons, en passant par nos voitures. Si Apple avait une longueur d’avance ces dernières années avec Siri, Google et Amazon étaient déterminés à rattraper leur retard. Ce serait même chose faite dans le cas d’Amazon. Comment ? Grâce à la technologie Alexa. Développée par l’entreprise du nouvel homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, Alexa était en effet sur toutes les lèvres selon Business Insider. Lancée il y a quelques années, elle a cette fois marqué le salon de son empreinte (vocale), laissant même ses concurrents directs à la traîne. On la retrouve dans les enceintes Echo de la marque, dans des lunettes connectées, dans la prochaine version de Windows, mais aussi dans des véhicules Toyota et Lexus.

Amazon a mis la main sur deux tiers du marché

Cette omniprésence s’explique en partie par des coûts peu élevés. Cette stratégie couplée à un investissement sans relâche permettent à Amazon de dominer le marché – deux tiers lui sont aujourd’hui acquis. Une conférence de la firme s’intitulait assez justement « Amazon’s Quest for Alexa to be Everywhere » (« La quête d’Amazon pour qu’Alexa soit partout », ndlr).

Mais la bataille n’est pas terminée. Les rivaux de la Silicon Valley continuent de perfectionner leurs assistances vocales dans l’espoir que nous en tombions, peut-être, amoureux.