Vol de bétail : 6 individus arrêtés à Nguékhokh

La brigade de gendarmerie de Nguékhokh a mis fin à la redoutable bande de malfaiteurs. Ces agresseurs et violeurs qui sèment la panique dans le département de Mbour, ont été arrêtés avec des couteaux et des haches. « Le vol de bétails et les attaques à main armée sont en récurrence ces derniers temps. Des dispositions particulières ont été prises par le commandant pour éradiquer ce phénomène. Quatre (4) moutons ont été volés dans le quartier de Nguékhokh par une bande de malfaiteurs. Mardi, le cerveau du groupe, formellement reconnu par la victime et localisé, a été appréhendé », a expliqué Amar Diouf, Adjudant-chef. Selon le commandant de la brigade de Nguékhokh, « les investigations menées ont permis de mettre la main le même jour sur le reste de la bande dans le département de Mbour. De découvrir des armes et un important lot de matérielles servant à faciliter les cambriolages et attaques de toute nature. Au total, 6 individus ont été arrêtés, 4 moutons retrouvés, une arme à feu, 19 cartouches calibre 12, 15 coupe-coupe, 3 couteaux, une hache, un marteau, une perceuse et 11 téléphones portables saisis». Toutefois, les pandores sollicitent une plus grande coopération des populations pour leur tranquillité.