VOL DE BETAIL A LINGUERE 50 têtes chopées en février

Environ une cinquantaine de têtes de bétail a été volée dans le département de Linguère, durant le mois de février.

S’il y a un phénomène qui a atteint des proportions inquiétantes dans le Djoloff, c’est bien le vol de bétail. La sonnette d’alarme a été tirée par le projet « Ega Egga’’ qui révèle que plus de 50 têtes de bétail ont été volées dans le département de Linguère, au cours du mois de février 2017. Ces chiffres, communiqués à l’APS par le projet « Ega Egga’’ (transhumance en pulaar), ont été confirmés par Mouhamadou Moustapha Cissé, chef du service départemental de l’élevage de Linguère. Il s’agit de six têtes d’équins, trois de bovins, trente-six d’ovins et trois de caprins. À l’origine de ces actes de banditisme, les éleveurs dénoncent un réseau de bandes organisées de part et d’autre de la frontière. S’agissant des mouvements commerciaux du bétail déclarés au niveau des postes de contrôle du département, 5439 bovins, 9205 ovins, 2138 caprins, 116 équins et 129 asins ont été déclarés au mois de février 2017. Concernant le contrôle des abattages des bovins et des petits ruminants, le service départemental de l’élevage dénombre 1 bovin, 11 taurillons, 3 bœufs, 13 taureaux, 2 vêles, 20 génisses et 205 vaches. Ils ont respectivement permis d’obtenir 40 kg, 960 kg, 558 kg, 2283 kg, 80 kg, 1640 kg et 24702 kg de viande. Pour les petits ruminants, chez les ovins, ce sont 14 béliers (203 kg), 6 castrats (69 kg) et 267 brebis (3550 kg) qui ont été abattus. Pour les caprins, Ega Egga fait état de 281 boucs (2882.)

Samba Khary NDIAYE