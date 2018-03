Vol de plus de 4 millions à la boulangerie Angle mousse- Deux étudiants, un mécanicien et un chauffeur condamnés à des fortunes diverses

2 ans de prison ferme, c’est la peine que risquent les nommés, Khamza Samb, étudiant, Pape Abdou Ndiaye, mécanicien, El Hadji Omar Cissokho, chômeur et Charles François Fourtado, étudiant. Ils ont comparu, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour vol.

Le responsable de la boulangerie Des HLM Angle Mousse a déposé une plainte contre X, à la direction des investigations criminelles, suite à un vol dont il a été victime. Une enquête a été ouverte et tous les employés de ladite boulangerie ont été entendus, mais en vain. Cependant, un des leurs a demandé aux enquêteurs d’entendre son fils, El Hadji Omar Cissokho, qui a changé de mode de vie depuis un certain temps alors qu’il n’est qu’un chauffeur. Interpellé, Omar a nié les faits avant de passer à l’aveu. A l’en croire, il a commis cet acte avec ses amis. Sur une question de savoir comment ils ont procédé, le mis en cause a expliqué qu’il allait souvent à la boulangerie rendre visite à son père. C’est ainsi qu’il a vu la caisse qui avait tout le temps de l’argent. Sur ce, l’idée de voler lui est arrivée à l’esprit. Ainsi a-t-il muri un plan avec ses amis pour effectuer une descente à la boulangerie. C’est comme ça qu’ils ont procédé pour dérober l’argent qui était contenu dans la caisse. Entendu dans ce dossier, un témoin a affirmé qu’il y avait 4 caisses et l’une d’elle contenait 4 millions de nos francs.

El Hadji Oumar Cissokho a, avec l’argent dérobé, loué une chambre et acheté deux (02) scooters.

Constitué dans cette affaire pour défendre les intérêts de la partie civile, la robe noire indique que les faits sont clairs. Ainsi, a-t-elle sollicité leur condamnation à la peine qu’il plaira au parquet de requérir. Toutefois, l’avocat a demandé aux prévenus de leur allouer la somme de 10 millions à titre de dommages et intérêts.

Ils doivent payer 800 mille à la boulangerie

S’exprimant par la même occasion, le substitut du procureur a informé que les mis en cause ne contestent pas le vol. Cependant, dit-il, l’un des prévenus, en l’occurrence Khamza, faisait le guet au moment où les autres passaient à l’acte. Suffisant pour lui de dire que l’association de malfaiteurs est établie. Pour conforter son argumentaire, le maître des poursuites a martelé que les mis en cause ont muri leur plan pendant 3 mois. Sur ce, il a demandé au tribunal de les déclarer coupables. Et de condamner Omar Cissokho, Charles Fourtado et Khamza Samb à 2 ans de prison ferme. Pour Pape Abdou Ndiaye, le maître des poursuites a requis 2 ans dont 1 an ferme à son encontre. Les avocats de la défense ont demandé au tribunal de ne pas suivre le parquetier dans ses réquisitions. Pour Me Sène, avocat de Khamza Samb, c’est le nommé Omar Cissokhp qui a tout orchestré. Et, le rôle de son client dans cette affaire était de faire le guet. Poursuivant, la robe noire a soutenu que le sieur Cissé a disparu avec l’argent après la commission des faits. Sans remettre le moindre sou à Khamza. C’est le lendemain qu’il est venu lui remettre la somme de 700.000 francs. L’avocat a demandé au tribunal de lui tendre la perche pour qu’il puisse continuer ses cours. Me Henry Gomis, avocat de Pape Amadou Ndiaye a, pour sa part, demandé au juge de le relaxer pour recel. Car, dit-il, son client n’a posé aucun acte et ses amis l’ont démontré. Pour terminer, Me Iba Mar Diop, constitué pour Charles François Fourtado, a plaidé coupable avant de solliciter une application bienveillante de la loi. En rendant sa décision, le tribunal a condamné à 2 ans dont 4 mois ferme El Hadji Omar Sissokho. Quant aux autres, ils ont écopé de 2 ans dont un mois ferme. Ils sont condamnés à payer également 8.000.000 FCFA à la boulangerie Angle Mousse.

Cheikh Moussa SARR