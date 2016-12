Un vol New York-Paris fait escale en Irlande pour une pause pipi

0

Un petit incident technique à bord d’un vol OpenSkies, filiale de British Airways, reliant New York à Paris a obligé l’avion à se poser à Dublin. Les passagers se plaignaient de ne pas pouvoir utiliser les toilettes.Les toilettes étant hors service, les passagers ont dû prendre leur mal au patience avant de faire leurs besoins. Mais alors qu’il ne restait que 90 minutes de vol, l’avion s’est finalement posé un peu plus tôt que prévu, à Shannon en Irlande, pour permettre aux 172 passagers de se soulager.Les techniciens en ont ensuite profité pour réparer les toilettes et l’avion a pu repartir avec deux heures de retard. Contactée par The Independent, British Airways a reconnu le problème et expliqué qu’elle est « vraiment désolée pour les inconvénients que cette escale a pu provoqué mais que la sécurité était leur plus grande priorité ».

