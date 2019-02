Il est poursuivi pour associations de malfaiteurs, violences et voies de faits, vols multiples et coups et blessures volontaires. Pour avoir cambriolé la maison de la chanteuse Aby Ndour Boubacar Diallo risque 10 ans de travaux forcés. L’affaire est mise en délibéré au 5 mars 2018. Boubacar est décrit comme le chef de gang des voleurs entre Sacré-Cœur, Liberté 6 Extension et les quartiers de la Foire.