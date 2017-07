Vote du 30 juillet : quand le constitutionnaliste Mounirou Sy désinforme l’opinion

REWMI.COM- Invité de l’émission « Jakaarlo » de la Tfm hier en tant que professionnel du droit pour apporter des éclaircissements sur le vote de demain, (élections législatives) Mounirou Sy a semblé ne pas bien maitriser la décision ou avis (c’est selon) du Conseil constitutionnel. Selon l’ancien coordonnateur de Fekè maci bolé, tout citoyen qui n’est pas inscrit au nouveau fichier peut bel et bien voter s’il présente son ancienne carte d’électeur et sa carte d’identité numérisée. Ceci n’est pas conforme à la vérité si l’on en croit Bernard Casimir Cissé, Directeur de la Formation et de la Communication à la Direction générale des Elections. Ce dernier invité de l’émission « Ça me dit mag » de la 2stv a réctifier le constitutionnaliste tout en insistant sur la question pour éviter toute confusion. Pourtant. Toute personne qui ne detient pas sa carte d’identité biométrique doit obligatoirement détenir un recepissé en plus des differents documents autorisés par le Conseil constitutionnel.

Share This: