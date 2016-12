VOTE DE L’ONU SUR LES COLONIES ISRAELIENNES La Fifa sous pression

La Fifa doit statuer le mois prochain sur le sort d’équipes israéliennes évoluant en territoire colonisé et la résolution récente de l’ONU met l’organisme sous pression, selon l’Equipe.

La résolution de l’ONU contre les colonies israéliennes a renforcé les pressions sur la Fifa pour qu’elle prenne des mesures contre six clubs de football israéliens évoluant en Cisjordanie. La Fifa doit se prononcer le mois prochain sur le sort de ces six équipes, qui évoluent dans des ligues israéliennes au mépris «du droit international» selon l’ONG américaine HRW. «La résolution de l’ONU rend beaucoup plus difficile pour la Fifa de prétendre qu’autoriser des clubs israéliens à jouer dans des colonies est acceptable», a affirmé Sari Bashi, une responsable de HRW. «La résolution statue clairement que les colonies n’ont pas de validité juridique», ce qui doit inciter les Etats et les organismes internationaux tels la Fifa à «établir une distinction entre Israël et les territoires occupés».