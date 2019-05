« Mon voyage touche à sa fin » : Alain Delon vient-il de publier son testament ?

Ce mercredi 22 mai, Alain Delon a publié une bouleversante lettre ouverte via l’AFP. L’acteur semble y tirer sa révérence…Après 62 ans de carrière, Alain Delon fait ses adieux à son public. Après un premier discours dimanche dernier, où il expliquait : « le plus difficile c’est partir, et je vais partir… », il vient de publier une troublante lettre ouverte, révélée par l’AFP, ce mercredi 22 mai.

« Mon voyage touche à sa fin »Il explique dans ce texte qui sonne comme un testament : « Mon voyage touche à sa fin, je veux le dire : j’ai connu tant de passions, tant d’amours, tant de succès et d’échecs, tant de controverses, tant d’esclandres, de ténébreuses affaires, tant de souvenirs, tant de rendez-vous manqués, de rencontres impromptues, tant de hauts et de bas ».

Et d’ajouter : « lorsque les honneurs ne seront plus que de vains et lointains souvenirs, il est une seule chose qui brillera par sa constance et sa longévité: vous, vous seuls ».

Dimanche 19 mai 2019, Alain Delon s’est vu remettre, des mains de sa fille Anouchka, une Palme d’honneur durant la 72e édition du Festival de Cannes. Le monstre sacré du cinéma français montait sur scène après une vive polémique. Une pétition avait demandé quelques jours plus tôt son boycott, l’accusant d’homophobie, de misogynie et de racisme.

« On m’aime ou on ne m’aime pas »

Interrogé par le Figaro, le Samouraï avait alors répondu aux attaques à sa façon : « Que voulez-vous que je dise. On m’aime ou on ne m’aime pas ».