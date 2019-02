Wade: « En 2012, j’ai été battu par l’électronique»

Wade sait pourquoi il a perdu l’élection présidentielle de 2012. S’il a perdu le pourvoir, ce n’est pas à cause de Macky Sall. Mais par la magie de l’électronique

« Vous savez, quand on nous a dit que j’ai été battu en 2012, ça a étonné beaucoup de gens. Ce n’est pas Macky Sall qui m’a battu, c’est l’électronique qui m’a battu», a déclaré Wade, dans des propos rapportés par L’Observateur.

Wade de poursuivre : « L’autre jour à Doha, pendant que je travaillais, j’ouvre mon ordinateur et comme par hasard, je tombe sur un dossier qui parle du vote et qui disait comment le truquer. C’est un logiciel qui a inventé un moyen de truquer les élections et il y a une démonstration sur le Net.» « De mon temps, ils m’ont battu avec ça, parce que d’abord, c’était nouveau, on ne pouvait penser à un tel système de truquage automatique. Nous n’avons jamais pensé qu’on pouvait truquer un ordinateur en faisant sortir des chiffres qui n’étaient pas les bons», a-t-il martelé.