Wade aux militants de Kébémer : «Le Pds n’a ni de plan B ni de plan C »

Karim est, et reste le seul candidat du Parti démocratique sénégalais à la présidentielle de 2019. Porteur d’un message de Me Wade, Oumar Sarr a fait savoir aux militants libéraux de Kébémer le Pds n’a ni de plan B ni de plan C. « Karim Wade sera notre candidat et il rentrera bientôt au Sénégal », annonce-t-il, non sans préciser que le retour de Wade fils ne dépend pas de Macky Sall mais de « nous». Pour preuve, dit-il, le Pds est en train de préparer le retour de Karim Wade. «Il (Karim) accueilli à l’aéroport et nous battrons campagne avec lui. Après sa victoire, nous le conduirons jusqu’au Palais. C’est lui qui va remplacer à la tête du pays le président Macky Sall », souligne-t-il ans les colonnes de L’Observateur.