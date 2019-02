Wade éclipse les 5 candidats

Le président Wade a volé la vedette aux cinq candidats dans la course présidentielle du 24 février 2019. Le pape du Sopi a concentré toute l’attention sur lui, reléguant au second plan la campagne électorale des cinq candidats à la Présidentielle. Récit d’une folle journée !

L’émotion de Wade et «son» Aibd

Abdoulaye Wade est à hier Dakar. Son avion a atterri à 16h 45 minutes. Il est accueilli par une foule de militants. Malick Gakou, Pape Diop et Bougane Gueye Dany étaient dans le comité d’accueil. L’ancien chef d’Etat rejoint les militants venus nombreux pour l’accueillir. Abdoulaye Wade a dit toute sa joie d’être à Dakar et de fouler, pour la première fois depuis son inauguration, le sol de son « aéroport » à Diass dont il est l’initiateur. Ses premiers mots : «« Je suis très ému d’atterrir à mon aéroport. Je ne suis pas surpris par cet accueil. « Dama ñeuw pour que Macky Sall dem… » Je suis venu pour déboulonner Macky Sall ». Le pape du Sopi, habillé d’un grand boubou, sort de l’aéroport international Blaise Diagne de Diass et monte dans sa voiture 4×4 Cadillac escalade blanche en direction de Dakar. Sur son parcours, il a observé une première escale à Sébikotane où il a été accueilli par une grande foule de sympathisants À Diamniadio, l’ancien président s’est offert un bain de foule. Un prochain arrêt est effectué à Rufisque, fief du maire libéral Daouda Niang. Même décor à Pikine, Guédiawaye et dans plusieurs communes de la ville de Dakar. Le cortège de Wade est passé par Patte-d’oie, Grand Yoff et Sacré-Cœur. C’est justement dans cette commune que le Pape du Sopi s’est brièvement arrêté devant la permanence nationale de la coalition Taxawu Sénégal de l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall. Là, le cortège de Wade a eu la surprise de croiser Barthélemy Dias, maire de la commune et soutien de Khalifa Sall. Debout sur le toit de sa voiture, le jeune leader socialiste a énergiquement salué le passage de l’ancien chef de l’Etat avant de le laisser continuer sa route vers la permanence nationale du Parti démocratique sénégalais où une déclaration de Wade est attendue.

L’impressionnant dispositif de sécurité

Les forces de l’ordre ont ceinturé l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd). Ils ont été déployés en grand nombre aux alentours de l’aéroport pour l’arrivée d’Abdoulaye Wade qui devait atterrir vers 16H. Les militants du Pds venus nombreux, les journalistes et sympathisants ont été parqués dans un périmètre, loin de la devanture de l’aéroport qui était totalement quadrillé par les gendarmes. La ville de Rufisque aussi a été placée sous haute surveillance policière, avec des éléments de la police postés sur toute la nationale. Les policiers, dans leurs tenues de couleur noire des grands jours, veillaient au grain.

Georges Emmanuel Ndiaye