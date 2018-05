Wade fête ses 92 ans aujourd’hui, ABC lui compose un poème émouvant !

« Aujourd’hui, mardi 29 mai 2018, Me Abdoulaye Wade, notre père spirituel fête son anniversaire ». Le médiateur de la République compose un poème triste sous le mode de la nostalgie et souhaite « Joyeux anniversaire » au pape du Sopi.

Joyeux Anniversaire à Me Wade

Pas un seul instant je n’ai hésité

Devant la très forte envie de te fêter

En ce si beau jour de ton anniversaire

Que je viens filialement te souhaiter.

Je te tiens en une si belle estime

Culminant avec la compétition ultime

Ayant abouti à un écho de tonnerre

Dont on retient la substance sublime .

Puisse la longévité toujours t’habiter

Et la bonne santé ne jamais te quitter.

Ton affection pour moi nous sépara

Et mon admiration pour toi la supplanta .

Que n’as – tu fait pour me copter

Que n’ai je pas fait avant de te quitter

Tu m’as accueilli revenant d’Ecosse

Et de tes mains immenses je fus adopté.

Depuis ce jour de Juin 82 rien n’a changé

Même que je ne fusse pas ton obligé

Car ce ne n’était pas le but de l’exercice

Celui que je m’évertue à bien partager .

Pour mon pied que tu mis à l’étrier

J’égrène , horloger de l’histoire

Les mille et une leçons de vie

Qui nous ont conduits au pouvoir .

Happy birthday to you Mr Président

With many many more to come .

Je me disais vous le rendre bien un jour

Fut il la nuit ou bien le jour …

Ici la reconnaissance d’une génération

Celle de beaucoup d’autres générations

A qui tu inculquas courage et abnégation

De toujours tenir le Sénégal en premier .

Respects .

Maître Alioune Badara Cissé

Avocat à la Cour