Wade, les biens de la République et les biens de la rue publique

Le père, le fils et la rue publique. Tel pourrait être le titre du feuilleton républicain sous l’ère de l’alternance. Jean Jacques Rousseau aurait changé de nationalité, s’il était sénégalais. Tant les fondements de la République sont foulés au pied par un Wade qui confond la République et la rue publique. Les biens de la République et les biens de la rue publique. De fracassantes déclarations, en bourdes, le vase est plein de heurts. La dernière est sa déclaration sur les fondements juridiques du monument de la Renaissance africaine. Nul besoin de revenir sur la totalité de sa sortie, mais, l’opinion retiendra que le fils comme le père, vivent comme dans un royaume. Sur les terres de l’Etat, ce bien commun, Wade avance que cela fait parti de son patrimoine. Et comble de l’ironie, il ajoute que son fils Karim Wade va gérer ce machin, appelé Fondation. Un autre legs ajouté au testament du fils.

Dogmatique de l’africanité et despote mal éclairé chez lui ?

Cela heurte toutes les consciences et met à nu ce que le politologue Babacar Justin Ndiaye disait des présidents en Afrique subsahariens. «Ils se comportent, comme des Rois». Dans une République digne de ce nom, une telle déclaration aurait soulevé une réaction nationale. Il est inacceptable que Me Wade joue avec les symboles de la nation. La gestion d’une République s’oppose à une gestion familiale. Hélas, les tenants du pouvoir en font le cadet de leurs soucis. Comme si les sénégalais méritaient un tel sort. D’où, ce qui pourrait être apparenté à une fatalité divine que nous devons forcément vivre. Dés lors, pour reprendre la formule de Lénine : «Que faire». Il appartient à tous les démocrates de s’opposer pour mettre fin à ces dérives d’un despote mal éclairé et paradoxalement dogmatique d’une africanité qui tarde à se dessiner. Cette offensive, bavarde, sur l’Union africaine ne colle pas aux actes posés par Me Wade sur la gestion du pouvoir local. Si tel devait être le profil du Président Africain, pauvre de nous ! Et vive la royauté. Que Dieu nous préserve de certaines dérives.