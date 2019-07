Wade-Oumar Sarr : Clap de fin ?

La rupture entre Me Wade et son numéro deux Oumar Sarr semble définitive. En effet, le secrétaire général national adjoint du Parti démocratique sénégalais (Pds) payerait sa défiance à l’égard de Me Abdoulaye Wade. Depuis sa participation au dialogue national, Oumar Sarr est de plus en plus isolé dans la gestion des affaires du Parti, rapporte Les Echos. Le journal indique que Sarr ne signe plus les communiqués du Pds. Et pire, il est exclu des délégations constituées par Wade notamment lors des cérémonies religieuses ou de présentation de condoléances.