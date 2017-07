Wade pourra-t-il tenir le coup physiquement ?

A 91 ans, Me Abdoulaye Wade, le ‘’géronte’’ de Versailles, est de retour à Dakar depuis hier, à bord de son jet privé, pour participer à la campagne électorale. L’on se pose la question de l’énergie physique du Pape du Sopi et de sa capacité à tenir le coup.

Entre meetings, déplacements à l’intérieur du pays et bains de foule, Wade, vu son âge trop avancé, sera mis à rude épreuve. En réalité, l’humain est comme une montre automatique : il se recharge en mouvement. Mais à 91 ans, peut-on gérer la fatigue physique et émotionnelle d’une longue et intense campagne. Et il y a une citation de d’Ingmar Bergma qui dit que ‘’la vieillesse est comparable à l’ascension d’une montagne. Plus vous montez, plus vous êtes fatigué et hors d’haleine.’’ Alors, comment Me Wade pourra-t-il tenir le choc, si l’on sait qu’une campagne électorale exige des efforts quotidiens, harassants, qui en ont usé plus d’un(e) ? Hier, devant ses militants, c’est très difficilement que Me Wade levait sa main en direction de la foule. Un geste latent qui démontre que la divinité libérale n’a pas encore assez d’énergie – et de ressources ‘’intellectuelles’’ – pour battre campagne. ‘’Il ne peut même pas marcher correctement. Physiquement, il ne peut plus’’, s’alarmait Pape Samba Mboup lors d’une conférence de presse. ‘’Abdoulaye Wade n’est-il pas donc ce vieillard pris en otage par un clan qui refuse de s’émanciper et se départir du ‘’Vieux. Un Vieux qui refuse de vieillir ?’’, comme disait Le Piroguier. ‘’Wade est dépassé et déphasé. Il est un sénescent… Il est un être humain qui, comme tout être humain qui traverse la marche du temps, vit le fardeau de la vieillesse. Il ne peut être ce qu’il fut. Certes, un homme politique ne prend jamais de retraite s’il est fidèle à ses convictions, mais la vieillesse impose une sagesse. Wade devrait se souvenir de ce qu’il fit et songer à un ailleurs temporel dans le présent de l’âge. La vieillesse devrait être, pour lui, un moment de rétrospection’’, dixit Le Piroguier dans sa chronique ‘’Si l’on en parlait’’. Mais selon ses proches, la divinité libérale a encore les ressources nécessaires pour affronter le terrain et battre campagne. Mais gare au burn-out physique et mental. Le risque est là et peut être fatal. Et les seuls responsables, au sens latin du terme, seront Oumar Sarr et Cie.

Safietou DIOP