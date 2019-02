Wade rabroue Omar Sarr

Une scène qui a failli échapper avant-hier lors de la visite de Wade chez la famille de Sidy Lamine Niasse pour présenter ses condoléances. En pleine intervention, la divinité libérale a rabroué le coordonnateur du PDS, Oumar Sarr. Celui-ci a tenté de lui couper la parole alors qu’il était en plein discours chez Ahmed Khalifa Niasse. Sarr était visiblement pressé de quitter les lieux alors que Wade prenait tout son temps. Après plusieurs apostrophes et pressions, le secrétaire général national du PDS est sorti de ses gonds. «Si tu es pressé vas-y, mais ne me coupe pas la parole», lui a lancé Abdoulaye Wade subrepticement. Finalement Wade s’est ressaisi et s’est excusé de son comportement pas tout à fait courtois avant, en définitive, de filer à l’anglaise.