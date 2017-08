Wade au Sénégal jusqu’en…2019, dislocation Révélations sur la stratégie de l’opposition

Les langues se délient. De sources concordantes, la dislocation de l’opposition « est à mettre à l’actif de Idrissa Seck, Mansour Sy Diamil, Moussa Tine et Cheikh Bamba Dièye ». Qui n’auraient jamais voulu que Wade dirige l’opposition, leur fameuse coalition. « Malgré son âge assez avancé et son état de santé pas des meilleurs, Wade, revenu au bercail pour y rester jusqu’après la Présidentielle, a réussi à inverser la tendance. Mais imaginez pas que si l’opposition, alors unie avant la fameuse dislocation, avait réussi à préserver son unité, on aurait gagné beaucoup plus. Je vous dis, ces gens suscités ont tout fait pour torpiller, saboter… A preuve, Mamadou Diop Decroix a boudé trois de leurs réunions tenues chez Gackou, parce que ces gens ne cachaient plus leur jeu, leur intention sournoise de disqualifier Wade. La suite est connue. Wade a finalement eu raison sur eux et même s’ils ne le manifestent pas, ils ont des remords après ce qui s’est passé. » Dans tous les cas, à l’issue de sa visite chez l’ancien Président Me Abdoulaye Wade, l’un des lieutenants de Khalifa Sall, Bamba Fall, a laissé entendre qu’il n’a pas honte de dire que l’opposition, particulièrement le camp du maire de Dakar, regrette de ne pas s’être allié avec le pape du Sopi lors de ces élections pour faire face au régime. Aux dernières nouvelles, le camp de Khalifa Sall et Wade ont décidé d’accorder leurs violons, de s’unir pour la résistance en avant-garde. En effet, il nous revient que l’opposition entend s’unir autour d’une même mouvance qui a pour objectif principal de fédérer les jeunes, femmes, vieux, amis, sympathisants… de l’opposition autour des actions de la résistance impulsées par Me Wade. » De ce fait, il a été convenu de sensibiliser les populations sur la nécessité de l’alternance et du changement de régime, le cas Abdoulaye Daouda Diallo qui doit débarrasser le plancher, la Cena, etc. Mais la priorité de l’heure n’en demeure pas moins de faire respecter la vérité des urnes », avons-nous appris de sources ayant pris part à la rencontre entre Wade et Bamba Fall. Pour le moment, nous ignorons le plan mis en place, mais selon nos informations, les pourfendeurs du régime de Macky Sall entendent dérouler une stratégie.

Mamadou Ndiaye