Wade: « Je suis le Président le plus diplômé d’Afrique »

L’Africain le plus diplômé du cap au Caire. Ce titre, Wade s’en glorifie ! Revigoré par la foule immense qui l’a reçue hier à Touba, Abdoulaye Wade déclare qu’il est le président africain le plus diplômé. « Je suis titulaire de 19 diplômes mais je ne m’en glorifie pas. Je suis le Président le plus diplômé d’Afrique »», renseigne-t-il. Poursuivant son propos, il indique avoir gouverné le pays dans les règles de l’art. D’autant qu’il n’a jamais détourné les derniers publics. « Après ma défaite, quand je quittais le Sénégal, je n’avais que 700 mille francs CFA en poche. Un montant que j’ai après distribué aux nécessiteux. Je n’ai pas de compte bancaire nulle part dans le monde. Vous pouvez aller vérifier où vous voulez mais personne ne verra dans les banques un compte qui m’appartient. Mais, mon successeur ne pourra pas dire cela. Aussitôt après son élection en 2012, il avait déclaré avoir un patrimoine de 8 milliards de francs CFA. Il disait que c’est moi qui les lui avais offerts. C’est faux. Je lui ai offert un franc », précise-t-il.