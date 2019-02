Wade toujours dans une dynamique de rébellion

Si l’on en croit Bougane Guèye Dany, candidat recalé de la présidentielle, le président Abdoulaye Wade est dans la dynamique de changer de stratégie. Il n’est plus question pour le Pape du sopi de boycotter ou comme il le dit, ‘’de ne pas participer’’.

Bougane qui laisse la primeur de l’annonce à Wade lui-même, ne cache pas lui avoir demandé de voter pour sa nouvelle coalition, Idy 2019.

D’ailleurs, il est clair que le patron de ‘’Geum sa bop’’ a naturellement voulu rencontrer Wade dans ce sens. Car, la stratégie du secrétaire général du Pds était suicidaire.

Cependant, à la lumière de ses propos tenus hier à la permanence de son parti, juste après la rencontre avec Bougane, il est clair que Wade n’a pas changé une virgule à sa démarche. Son parti adoptera une forme de boycott actif, en s’opposant à la tenue de ces élections qu’il estime ‘’truquées’’.

Le seul point sur lequel il a reculé, c’est l’appel lancé pour brûler les cartes d’électeur. Wade qui reconnait être déconnecté des réalités, ignorait que les cartes d’identité CEDEAO étaient aussi les cartes d’électeur. Il a alors demandé à ce que les jeunes évitent de les brûler. Le même appel concerne également les bulletins de vote des candidats…

Il a aussi demandé à ce que les bureaux de vote ne soient pas brûlés.

En somme, Wade n’a fait que préciser sa pensée et semble n’avoir pas reculé dans sa stratégie, malgré tous les appels et les espoirs placés en lui par certains candidats comme Ousmane Sonko ou Me Madické Niang, Pape Diop, etc.

Pour étayer sa démarche, Wade s’est livré à une longue démonstration pour mettre à nu ce qu’il appelle le ‘’truquage des élections’’.

Il a tenu à préciser que le processus électoral ne sera fiable que si le Président de la République sortant en décide ainsi, en démocrate. Tout dépendrait donc de sa volonté.

Or, il reste convaincu que Macky est dans la dynamique de gagner les élections à 55% ou à 65% dès le premier tour.

Il s’est d’abord attaqué au parrainage, un ‘’système Macky Sall’’ dont l’objectif n’a été rien d’autre que d’écarter des candidats.

Il s’en est ensuite pris au fichier avec même des démonstrations mathématiques pour dire, selon lui, combien il est facile de manipuler les chiffres.

Ainsi, selon Wade qui dit détenir des informations dans ce sens, 352.420 faux électeurs ont été ajoutés au fichier électoral, et c’est la base de données pour des montages informatiques qui échappent aux non-initiés.

Pis, il ajoute que la cartographie électorale a aussi été piégée. Et, à ce propos, il révèle que de ‘’faux électeurs ont été insérées dans de faux bureaux de vote’’.

Le patron du Pds qui dit que même les candidats ne connaissent pas la carte électorale mise en place par Macky, dénonce le ‘’manque de consensus’’dans le processus électoral et s’inscrit, toujours, dans une dynamique de rébellion.

Qu’à cela ne tienne, peu seront les Sénégalais qui approuvent la démarche de Wade. Celle-ci a certes l’avantage de mettre la pression sur les autorités politiques pour un processus électoral fiable et pour l’opposition d’avoir un ‘’allié’’ de taille dans la communication politique contre l’adversaire, mais les ‘’bénéfices’’ s’arrêtent là.

Wade est en train d’inscrire son parti dans une dynamique de non-participation à une élection pour la première fois de son histoire. Ainsi, contrairement ce qu’il peut pense, beaucoup de libéraux iront voter et vont devoir choisir entre les principaux candidats en lice, y compris Macky. Et c’est cela qui est dommage pour lui.

Parce que le soutien de Wade à une des coalitions aurait beaucoup pesé dans la balance. Et pour le moment, c’est Macky qui, dans une certaine mesure, se trouve avantagé par cette posture.

Car, le soutien de Khalifa Sall et de Wade aurait revigoré Idrissa Seck certainement porté, inéluctablement, vers le second tour.

Aujourd’hui, Wade persiste et signe dans d’une stratégie suicidaire, contre-productive et dangereuse pour les jeunes envoyés au front.

Inutile de rappeler que les élections se tiendront et que tous ceux qui tenteront de s’y opposer auront fort à faire avec les forces de défense et de sécurité.

Il nous semble d’ailleurs que Wade est complétement en déphasage avec la réalité qu’il a du mal à apprécier d’une façon simple, moins académique.

Assane Samb