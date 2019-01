Me Abdoulaye Wade se prépare activement pour rentrer au Sénégal. Le pape du Sopi, qui a boudé la Villa de Me Madické Niang, ne retournera pas à sa maison sise au Point E. Il s’est trouvé une nouvelle maison à Fann Résidence près de “Les Dents de la Mer” de Léopold Sédar Senghor, renseigne Les Echos. Viviane Wade sera la première à rentrer, pour s’occuper du déménagement et de l’aménagement de la nouvelle demeure des “Wade”, indique le journal.