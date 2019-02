« Wallu Askan Wi » Y en a marre donne rendez-vous ce jeudi 21 février.

« Nous sommes contre le boycott. Je pense que les sénégalais sont assez responsables. Ils sont conscients, et avertis de l’urgence qu’il y a aujourd’hui. Sur ce, nous appelons les sénégalais, surtout les jeunes, à aller voter massivement et à sécuriser le vote. Nous voulons que cette élection rentre dans l’histoire du Sénégal. Il ne faut pas écouter X ou Z. Il ne faut pas être paresseux, il faut être un sénégalais patriote » ainsi le mouvement y en a marre ne compte pas boycotter la présidentielle du 24 février et contredit l’ancien président, Abdoulaye wade.

Pour le concept « Wallu Askan Wi » les camarades de Thiat, Simon et Fou Malade donnent aussi rendez-vous ce jeudi 21 fevrier.