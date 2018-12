Wally: « Je ne serai jamais comme mon père… »

Wally Seck a présenté son album hier lundi 10 décembre au grand public. « Symphonie » est sa nouvelle production. Le chanteur a voulu satisfaire son public en leur servant 12 titres inédits. Connu pour ses chansons très rythmées, le Faramareen a changé cette fois-ci de registre en adoptant un style moins bruyant.

Dans cet album, l’artiste a abordé des thèmes de société enrobés de belles mélodies et des harmonies très fouillées et abouties. D’ailleurs, sur cet aspect, un journaliste l’a interpellé sur l’importance de ses thèmes abordés dans l’album faisant référence à Thione Seck en tant que parolier de la musique sénégalaise.

Sans-gêne, Wally Seck est on ne peut plus clair sur sa réponse : « Que je le veuille ou non, je porterai toujours la signature de Thione Seck. Quand on parle de parolier, je ne serai jamais comme lui mais, je vais essayer de le devenir. Ce que Dieu a donné à mon père lui est propre. Mais aussi, Dieu m’a donné un don que Thione Seck n’a pas… », lâche-t-il devant la presse.