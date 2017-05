Waly-Bougane : Le divorce, Ça ne va plus entre Waly Seck et Bougane Guèye. Le chanteur aurait pris ses…

Ça ne va plus entre Waly Seck et Bougane Guèye. Le chanteur aurait pris ses distances avec le patron de D-Média, par ailleurs son beau-frère. « Waly a senti qu’il est temps de prendre sa destinée en main et exploiter d’autres horizons. Maintenant, c’est Waly, lui-même qui signe ses contrats », informent des proches.

L’artiste multiplie d’ailleurs les sorties dans d’autres chaînes. Pour son dernier concert en France, c’est la 2stv qui a été choisie pour l’événement. Samedi dernier encore, Waly a remis ça pour la retransmission en direct de son concert au Cices et, comme radio, il s’est lié avec King Fm, le dernier né du Groupe Futurs médias.

Il fallait s’attendre à une réplique de Bougane Guèye. Le patron de D-Medias a décidé de répondre coup pour coup. Il aurait « refusé des spots publicitaires » à Waly et interdit que l’on diffuse sur sa chaîne les clips et concerts du fils de Ballago.

Auteur: Seneweb news-RP (Les Echos)