Watt toujours dans le coma

Les parents d’Omar Watt, battu par des militaires français, déplorent le mutisme des autorités face à la situation dans laquelle se trouve leur fils. Selon eux, ce dernier doit être évacué pour bénéficier de meilleurs soins possibles, d’où leur désir de le voir être évacué à l’étranger. « Omar Watt est toujours hospitalisé à l’hôpital Fann et jusqu’aux dernières nouvelles, il est dans le coma. A l’heure actuelle, aucun membre du Gouvernement ni de l’administration n’est venu lui rendre visite. Mais les gendarmes chargés de l’enquête sont passés à maintes reprises pour s’enquérir de la situation », affirme un des membres de la famille. Il poursuit : « Ce que nous avons décidé de faire en premier lieu, c’est de nous occuper du malade et de suivre l’enquête. Par contre, la représente avait demandé à ce que l’Etat ou les membres de la famille essayent d’obtenir des documents administratifs pour que le malade puisse être évacué, et effectivement les médecins pensent à leur niveau que cela peut se faire. Mais à défaut de moyens, nous demandons de l’aide. »