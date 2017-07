WATTU SENEGAL DECAPITE L’APR A DIOURBEL ET MBACKE La majorité du Conseil municipal de Mbacké a rallié Wade

A la veille de son séjour à Touba et Mbacké, Wade « déplume » Macky. Le frère de Serigne Bass Khadim Awa Ba a rejoint Manko Wattu Sénègal. La majorité du Conseil municipal de Mbacké aussi a rallié Wade…

L’établishment Apr redoutait terriblement le retour du Pape du Sopi. Il y a de quoi. Car Me Wade vient de décapiter le parti de Macky Sall à Mbacké. En effet, c’est tout le « navire Sall », pour paraphraser l’autre, qui a pris l’eau. La majorité du Conseil municipal de Mbacké a décidé de claquer la porte de l’APR pour soutenir la coalition gagnante Wattu Sénégal, dirigée par Me Wade. Un face à face avec les médias est même calé dans les prochaines heures pour annoncer la nouvelle de leur défection. Dans la foulée, nous tenons de bonnes sources que Serigne Mame Cheikh Mbacké, frère de Serigne Bass Khadim Awa Ba (proche du Pr Macky Sall), a également décidé de rejoindre la mouvance Wade au même titre que Serigne Mamoune Mbacké de Darou Salam. Il nous revient que des proches de Aminata Tall, Mme Ba, c’est-à-dire du Conseil municipal de Diourbel, ont également décidé de tourner le dos à la dame pour rejoindre, avec leurs proches, la coalition « Pa Bi » (entendez Me Abdoulaye Wade).

Mamadou Ndiaye