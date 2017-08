Wayne Rooney : 4e enfant en route, sa belle Coleen est de nouveau enceinte

Le célèbre footballeur anglais et sa femme sont déjà les parents de trois garçons, dont le dernier est né en janvier 2016.

À ce rythme-là, Wayne Rooney pourra bientôt former sa propre équipe de football. Devenu papa pour la troisième fois en janvier 2016 en accueillant, comme les fois précédentes, un garçon, le célèbre footballeur anglais de 31 ans va de nouveau pouponner dans quelques mois.

Sa ravissante épouse Coleen, avec qui il est marié depuis 2008, a annoncé qu’elle était enceinte de leur quatrième enfant, alors que les rumeurs de grossesse allaient bon train après que la wag de 31 ans a été aperçue avec un ventre étonnamment rond lors de récentes vacances au Portugal. « Si heureuse !!! Je n’ai jamais nié l’information, mais je l’ai toujours protégée. J’ai passé une échographie et tous les tests sont bons… Bébé numéro 4 est en route« , a-t-elle publié sur son compte Twitter vendredi 18 août, heureuse nouvelle rapidement retweetée par Wayne Rooney.

L’attaquant d’Everton – papa de Kai (7 ans) et Klay (4 ans) et de Kit (18 mois) – a également officialisé sa future paternité sur Instagram, auprès de ses 11 millions d’abonnés. « Bébé numéro 4 est en route. Je suis impatient de rencontrer le nouveau membre de notre famille« , a-t-il écrit en légende d’une photo de famille où il pose avec femme et enfants.