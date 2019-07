WhatsApp, Instagram, Messenger en panne

Un problème de serveurs entrave les échanges entre les utilisateurs des applications de messagerie de Facebook. WhatsApp, Instagram et Messenger seraient touchés.

Vous n’arrivez plus à recevoir de photos sur WhatsApp ou à publier des stories sur Instagram? Vous n’êtes pas seul(e). Depuis ce 3 juillet aux alentours de 16h, de nombreux internautes rapportent des difficultés à envoyer et recevoir des messages WhatsApp et Messenger. D’après le site Down Detector, qui recense les pannes informatiques à travers le monde, Facebook et Instagram sont également touchés. Les difficultés rencontrées concernent les Européens, ainsi que les utilisateurs résidant en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

Si les premières remontées de la part des internautes évoquent des problèmes d’envoi et de téléchargement de photos sur WhatsApp, d’autres fonctions essentielles à l’écosystème Facebook sont concernées. Pour l’heure, il est notamment impossible de mettre en ligne des images sur Instagram, sur le fil général ou par le biais de stories. Pour certains, il est tout simplement impossible de consulter les photos et vidéos mises en ligne par les autres membres d’Instagram et de Facebook.

Sur WhatsApp, les difficultés se matérialisent par l’apparition du message “Impossible de télécharger l’image. Veuillez réessayer. Si le problème persiste, essayez de vous connecter au Wi-Fi”. Sur Instagram, un avertissement mentionnant “une erreur survenue lors de la publication” apparaît. La mise en ligne d’une story se solde quant à elle par la notification “Echec d’importation”.