Will Smith pourrait devenir Président des USA en 2020 selon ses …

Will Smith: »Je dois être Président », avait balancé Will Smith sur CBS News en décembre 2015, en pleine promotion de son film Seul Contre Tous. « Si les gens continuent de parler d’un projet de mur et des musulmans comme ils le font, je serai forcé de participer au débat politique […] Quand je regarde le contexte politique actuel, je pense qu’il doit y avoir un avenir pour moi. On a peut-être besoin de moi », a-t-il ajouté, selon le magazine People. Le comédien avait, par la suite, confirmé à Entertainment Tonight que sa tirade politique n’était qu’une blague. Mon œil.