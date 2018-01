Wilson Oruma : encore un ancien joueur ruiné et dans la galère !

Alors que l’affaire Emmanuel Eboue n’a pas encore fini de faire couler encre et salive, voici les nouvelles d’un ancien footballeur qui vont encore défrayer la chronique. L’ancienne star du Nigéria Wilson Oruma vit des moments difficiles.

C’est un site nigérian qui révèle l’information. Nos confrères de Complete Sports indiquent que l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille (2005-2008) souffre de graves troubles mentaux après avoir été escroqué par de faux hommes d’affaires. Oruma a été victime d’une escroquerie dans une fausse affaire pétrolière pour environ 2,8 millions d’euros.

« Wilson n’a pas vraiment récupéré du désordre émotionnel dont il a souffert après avoir été dupé. Je ne peux rien dire de plus pour le moment, mais il a besoin d’aide« a révélé son ami Emakpor Dibofun au site nigérian.

Retraité depuis 2010, Oruma (41 ans) est l’un des plus beaux palmarès du football nigérian avec une victoire Coupe du monde U17 en 1993, médaille d’or aux JO Atlanta 96. Il a également participé au Mondial 1998 puis décroché deux médailles de bronze aux CAN 2002 et 2006.