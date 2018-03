Winky Lux révèle une nouvelle collection canon aux arômes de café !

Les marques l’ont bien compris, pour atteindre votre coeur il faut savoir aussi passer par votre estomac ou du moins par votre gourmandise. C’est de cette manière que des marques comme Too Faced et sa collection Sweet Peach ou encore Beauty Bakerie et ses produits qui sentent bon les arômes sucrés ont réussi à vous séduire comme jamais.

Mais il ne faut pas négliger pour autant l’aspect esthétique qui se doit d’être toujours plus cute. Et dans cette catégorie, on ne saurait négliger la marque Winky Lux tout fraîchement débarquée sur Sephora mais que vous connaissez d’ores et déjà pour ses rouges à lèvres fleuris ou ultra-pailletés.

Et si le packaging était associé à un nouvel arôme gourmand qui fait partie intégrante de votre vie de working girl ? Le café !

En effet, la marque Winky Lux vient tout juste de dévoiler une nouvelle collection composée de 3 pièces, infusée aux arômes de café. La pièce phare de cette nouvelle collection « Coffee » n’est autre qu’une palette de fards à paupières proposant 9 teintes mates, irisées ou très pigmentées, le tout dans les tons marrons et taupes que nous connaissons à toutes les boissons caféïnées. Le bonus ? Chacune de ces teintes porte le nom ayant un rapport avec la boisson chaude. Pour accompagner la palette, deux poudres bronzantes seront également disponibles et portant les jolis petits noms de Latte et Moka.

Toujours dans le thème, on est on ne peut plus enjouées par cette collection qui propose des couleurs nudes faciles à porter et à adapter à toutes les carnations de peaux. Sans compter qu’on n’est pas contre les arômes et parfums qui nous donneront un petit peu plus d’énergie… à leur manière !

On ne connait pas encore la date de sortie de la collection Coffee mais notre petit doigt nous dit que c’est pour bientôt ! En attendant, pourquoi ne pas shopper l’un des produits d’ores et déjà iconiques de la marque ?