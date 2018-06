Il y a 400 médicaments cancérigènes en vente au Sénégal

«Aujourd’hui, il y a plus de 400 médicaments qui sont interdits de vente en Europe et aux Usa, parce que ces scientifiques ont montré que ces médicaments contiennent des parabènes (substances cancérigènes). Ces médicaments sont en vente dans nos pharmacies», a alerté ce samedi à Fatick, le président de Prometra International, M. Eric Gbodoussou, en marge d’un panel sur la problématique des médecines traditionnelles et sur la phytothérapie.

Pour M. Gbodoussou, l’Afrique a toujours été considérée comme la poubelle du monde, tout au moins de l’Occident. A l’en croire, la France vit de médicaments et d’armements. Il est évident que les médicaments pour l’Afrique ne sont pas les mêmes médicaments pour l’Europe.

Les médicaments pour l’Afrique si ça doit guérir, il est évident qu’ils ne vont plus se faire de l’argent. Si vous attendez que ça soit les Français qui trouvent des solutions pour le paludisme, vous rigolez. Parce que s’il n’y a plus de paludisme, ils ne vont plus faire de business. Il faut qu’on soit clair », a dit le Dr Gbodoussou.