Y en a marre soupçonne un soutien de Wade à Macky

Le mouvement Y en a marre a des soupçons sur Wade qui demande le boycott de la Présidentielle. «Quiconque appelle au sabotage, quiconque demande aux Sénégalais de ne pas aller voter est un allié de Macky Sall», a martelé Simon rapporté par le Quotidien. Mais la conviction de Fadel Barro est que l’ancien président de la République, au bout du compte ne boycottera pas. Toutefois, le journaliste estime que «nous respectons beaucoup le rôle que Abdoulaye Wade a joué dans la démocratie sénégalaise. C’est vrai, nous faisons partie des gens qui l’ont combattu en 2012, non pas parce que sa personne ou son parti qui nous intéressait. Mais c’est parce qu’à l’époque, nous combattions un troisième mandat et que nous voulions préserver la démocratie sénégalaise. Mais Y’en a marre reste fidèle à ses principes». Et d’ajouter : «Nous estimons que c’est par les élections que les Sénégalais ont fait le changement en 2000, en 2012, s’il doit y avoir un changement en 2019, ça se passera aussi par les élections.»