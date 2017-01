Que Yahay Jammeh plie ses bagages!A l’issu d’une réunion sur la situation en Gambie par le conseil de paix et de sécurité, l’Union Africaine affirme qu’à partir du 19 janvier Yayah Jammeh ne sera plus reconnu comme Président légitime de la Gambie.

La nouvelle vient de tomber sur les colonnes de Jeune Afrique. L »Union Africaine (UA) a pris une décision ferme sur la prolongation du mandat de Yayah Jammeh qui pense être toujours Président de la République de la Gambie. Pour fixer son sort, le conseil de paix et de Sécurité confirme lors d’une réunion consacrée à la situation post-électorale en Gambie, « à partir du 19 janvier l’UA ne reconnaîtra plus Yayah Jammeh comme Président légitime de la Gambie ». En d’autres termes, il n’aura point de prolongation du mandat constitutionnel de l’homme fort de Kanilai qui arrive à terme le 18 janvier.

Safiyatou Diouf