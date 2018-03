Yakham previent Macky-  Il y a « alerte rouge’’

Le Directeur général du quotidien national ‘’Le Soleil’’ met en garde Macky Sall. Dans sa page Facebook, il alerte le Président Sall et ses alliés du risque de perdre la Présidentielle de 2019.

Yakham Mbaye lance une « alerte rouge » au Président de la République et tire la sonnette d’alarme sur les futurs enjeux électoraux qui se profilent à l’horizon. ‘’A tous les responsables de l’Apr. ‘’De grands coups sont en train d’être donnés sur votre pirogue et vous ne faites rien. Les complots sont en cours et les alliances se discutent loin de vos oreilles. Votre Général est en train d’être esseulé pour mieux lui porter le coup de Jarnac et vous y participez en vous crêpant les chignons’’, fait-il constater à ses camarades de parti. Qualifiant leurs sorties ‘’mal réfléchies et les unes plus catastrophiques que les autres’’.

‘’La sortie de Youssou Ndour n’est pas fortuite’’

Selon Yakham Mbaye, la dernière sortie de Youssou Ndour n’est pas est gratuite. Quid des tournées de Bougane ? Ce n’est pas pour amuser la galerie. Quant aux ‘’visites de proximité de Idy, c’est parce qu’il a le mal du pays’’, a soutenu Yakham Mbaye’’, a-t-il indiqué, avant de se demander ‘’si le Pds n’a pas un plan B, discuté.’’ ‘’Continuez à croire que seuls vous y arriverez ! Continuez à regarder de haut le reste du peuple. Désertez vos villes et vos villages pensant que les gens sont en train de vous attendre avec le sourire et les bras ouverts à l’approche des élections. Continuez à bâtir vos R+3 et R+4 dans vos villes et villages en laissant ceux qui vous avaient fait confiance dans la misère la plus totale, pensant qu’ils ne sont là que pour la mobilisation. Que les jeunes qui vous entourent continuent à penser qu’ils sont meilleurs que les autres qui n’ont pas cette chance ou qui ne jouissent pas de votre confiance. Qu’ils continuent à délaisser leurs amis d’enfance ; Qu’ils ne prennent plus leur téléphone ; Qu’ils continuent à tourner le dos à leur quartier ! Ils pensent que c’est ainsi qu’ils vont vous aider. C’est bien ! Que vos jeunes continuent à vous créer des ennemis inutilement, oubliant que leur vote ne comptera que pour une seule voix. Que vos responsables continuent leurs querelles de borne fontaine à Kaolack, Matam, Fatick, Tamba, Podor, Dakar, Touba… Les populations risquent d’en être exacerbées et finiront par arbitrer. Continuez à croire que ceux qui vous disent la vérité sont vos adversaires. Continuez à penser qu’il suffira de beaucoup d’argent pour rempiler ’’, commente-t-il longuement, sans préciser que ‘’le danger est là, réel.’’

M BA