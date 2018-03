Yang-yang (Linguère)- La gendarmerie arrête une bande de voleurs de bétail

Ouf de soulagement des populations de l’arrondissement de Yang-Yang ! Une bande de voleurs de bétail qui écumait la zone a été démantelée par les hommes du commandant Sonko.

Il s’agit de Mamadou Ba, Assane Ba et Ifra Sow, tous des voleurs de bétail réputés. Ils ont fait irruption nuitamment dans l’enclos du chef de village de Thissé, une localité distante de 4 km de Yang-Yang, pour dérober ses 20 moutons. Après leur forfait, ils ont conduit le troupeau volé vers Thiél. En chemin, ils ont rencontré deux femmes qui ont réussi à les identifier malgré la nuit. Pour éviter tout soupçon, ils se sont arrêtés quelques temps pour laisser brouter les animaux, faisant croire aux femmes qu’ils étaient en train de conduire les bêtes au pâturage. Lorsque le chef de village s’est réveillé et a constaté que son enclos était vide, la nouvelle a vite été répandue dans tout le village et les localités environnantes. Les villageois ont suivi les traces des animaux jusque dans un buisson où ils ont été cachés. Le bétail a été par la suite conduit à la brigade de gendarmerie de Yang-Yang et restitué à son propriétaire. Pour identifier l’auteur de ce vol du troupeau, il a fallu la collaboration des deux femmes pour mettre la main sur ces 03 individus précités. Mamadou Ba, Assane Ba et Ifra Sow ont été surpris par les limiers pendant qu’ils prenaient du thé dans une maison sise à Yang-Yang. Conduits à l’unité et soumis à un interrogatoire serré, ils ont fini par avouer. A l’issue de leur garde, ils ont été déférés vendredi dernier au parquet de Louga pour vol en réunion et association de malfaiteurs.

Samba Khary Ndiaye