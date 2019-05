Yarakh: Un vieux de 61 ans tué dans un incendie

C’est la tristesse et la consternation à la maison familiale du député Ndèye Fatou Diouf, sise à Yarakh. Un incendie s’y est déclaré, dans une chambre, et a fait une victime. Assane Ndiaye, âgé de 61 ans, n’a pu se sauver face à la furie des flammes. D’après le récit du doyen de la maison joint par E-media, l’incendie est causé par court-circuit. « Le défunt était malade depuis très longtemps. Il avait fait un accident vasculaire cérébral et était cloué au lit. Quand l’incendie s’est déclaré, il ne pouvait pas bouger encore moins crier au secours» , a raconté Ousmane Diouf qui renseigne que le défunt partageait sa chambre avec l’un de ses fils mais ce dernier était absent des lieux au moment de l’incendie.